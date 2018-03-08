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سياسي: الأمير محمد بن سلمان في بريطانيا عومل كأنه ملكا وليس وليا للعهد

سياسي: الأمير محمد بن سلمان في بريطانيا عومل كأنه ملكا وليس وليا للعهد
عادل الحربي (صدى):

أكد المحلل السياسي عبدالله حمودة، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تم استقباله في زيارته ببريطانيا استقبال الملوك.

وقال حمودة : ” ماحدث في استقبال ولي العهد غير عادي في الزيارات الرسمية “، موضحًا أن تلك الزيارة تم ترفيعها من زيارة عمل رسمية الى مايقارب من زيارة الدولة، مشيرًا إلى أنه عومل كأنه ملك وليس وليا للعهد.

كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قد استقبلت ولي العهد ،أمس الأربعاء، في قصر باكنغهام.


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