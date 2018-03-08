إعلامي مصري ينصح السيسي بعدم وضع يده في أيدي الإخوان

القاهرة(صدى):

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، جماعة الإخوان قائلا: “لا عهد لهم، ويأخذون من اتمسكن حتى تتمكن مبدئًا لهم “، معقبًا: ” داهية لا ترجعهم “.

وقال أديب خلال برنامجه ” كل يوم ” إنه يجب مراقبة تعاملات الإخوان مع نظم الحكم السابقة، متابعًا: “على مدى تاريخ الجماعة كان هناك رؤساء وزعماء وضعوا أيديهم في يدي الإخوان؛ عشان يريحوا دماغه “.

وأوضح: “الملك وضع يده في أيدي الإخوان، الرئيس الراحل جمال عبد العناصر، عقب ثورة 52، ومحمد أنور السادات، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كل هؤلاء وضعوا أيديهم في أيدي الجماعة؛ عشان يريحوا دماغهم، لكن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وضع يده في أيديهم عشان يحافظ على دماغه”.