بالفيديو.. قطان : لن نمنح إيران مزيدًا من الفرص للعبث بأمن المنطقة

عادل الحربي (صدى):

أكد مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير أحمد قطان، أن المملكة لن تسمح لإيران بالعبث بأمن المنطقة.

وقال قطان : ” لن نسمح لميليشيا الحوثي بالتعدي علينا، هم يخوضون حرب بالوكالة محاولين تفتيت الدول العربية لكنهم سيفشلون في المساس بوحدة دول الخليج العربية “.

وأضاف : ” مازال البعض للأسف مقتنع بأنه يجب أن نتحاور مع إيران ” ، متابعًا: ” ليس ليدنا مانع من التحاور مع دولة وليس مع ميليشيا “.