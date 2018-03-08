بالفيديو.. قطان : لن نمنح إيران مزيدًا من الفرص للعبث بأمن المنطقة
أكد مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير أحمد قطان، أن المملكة لن تسمح لإيران بالعبث بأمن المنطقة.
وقال قطان : ” لن نسمح لميليشيا الحوثي بالتعدي علينا، هم يخوضون حرب بالوكالة محاولين تفتيت الدول العربية لكنهم سيفشلون في المساس بوحدة دول الخليج العربية “.
وأضاف : ” مازال البعض للأسف مقتنع بأنه يجب أن نتحاور مع إيران ” ، متابعًا: ” ليس ليدنا مانع من التحاور مع دولة وليس مع ميليشيا “.
فيديو | قطان: #المملكة لن تمنح #إيران مزيدا من الفرص للعبث بأمن المنطقة. #الإخبارية pic.twitter.com/Z6G6wOoVYD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٧ مارس، ٢٠١٨
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