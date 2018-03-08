قيادي بالتعليم: العالم الغربي المتحضر ورث الجانب التطبيقي من الحضارة الإسلامية

علي العنزي(صدى):

أكد مدير عام التدريب والابتعاث بوزارة التعليم الدكتور محمد السديري، أنه لابد من نقل الطلاب والمتعلمين من دور التلقين والتدريس النظري إلى الجانب العملي التطبيقي، موضحًا أنه إن لم يتم النجاح في ذلك سيحصل تعليمنا في أحسن أحواله على تقدير ” ضعيف ” على حد قوله.

وأوضح السديري أن المشكلة في النظام التعليمي في العالم الثالث، وجزء منه في العالم العربي هو التركيز على الجانب النظري، مشيرًا إلى أن بعضهم يصل إلى درجة علمية رفيعة، وهو يركز على الجانب النظري.

وقال : ” بكل أسف ومرارة، إن العالم الغربي المتحضر ورث الجانب التطبيقي من الحضارة العربية والإسلامية ” .

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” التعلم وصناعة التدريب.. تطبيقات عملية “، ألقاها المشرف العام على مركز القيادات والقدرات بجامعة القصيم الدكتور فيصل بن عمر الإدريسي، في وزارة التعليم ضمن فعاليات اللقاء السادس لمنتدى إثراء للتطوير المهني في موسمه الثاني.