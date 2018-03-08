مواطن يقاضي وزارة التعليم لنشرها صورته “بشكل مسيء”

عادل الحربي (صدى):

أصر مواطن على إقامة دعوى قضائية ضد وزارة التعليم، لاستخدامها صورته دون علمه أو إذنه، ونشرها بشكل مسيء.

واتهم المواطن وزارة التعليم بالسطو على صورته وتضمينها درسًا في كتاب “ لغتي ” للصف السادس الابتدائي.

و أقام دعوى قضائية في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، “متهمًا الوزارة باستخدام صورته دون علمه أو إذنه، ونشرها بشكل مسيء”.

وطالب في لائحة الدعوى “بالحكم بإدانة التعليم بانتهاك حقوقه الفكرية وتشويه سمعته، وإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورة تذكارية له وعرضها على أنه يمارس الصيد الجائر”.

كما طالب “بتعويضه ماديًا عما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك”.