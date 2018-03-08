بالفيديو..بكاء الأمير عبدالرحمن بن مساعد وشقيقه في إلقاء قصيدة عن والدهما

نورة الشهري (صدى):

ألقى الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة كتبها عن والده رحمه الله ، موضحًا : ” توفي والدي قبل 4 سنوات وما قدرت أكتب عنه شيء إلا بعد عامين “.

وانهمرت دموع الأمير بن مساعد وشقيقه متأثران بوفاة والدهما ، عند بيت من القصيدة يقول : ” ألا كذباً يقال الحزن يمضي “، وحينها لم يستطع المواصلة وبكى.

وكان عنوان القصيدة ” أبتاه ” وقال في أبياتها :

مصير العالمين إلى الفناء ولا يبقى سوى ذي الكبرياء

إله الناس ذي الإكرام جل جلال صفاته دون انتهاء

حضرت جنازتي وحملت نعشي ووريت الثرى وأتى عزائي

تقبلت العزاء وذبت حزنا أقل صنوفه فرط البكاء

ألا كذباً يقال الحزن يمضي مع الأيام صوب الاختفاء

فها أنا مع الأيام نمضي بحزن الفقد نحو الابتداء

مضى عامان لم أكتب رثاء فلا تعجب بعجزي عن رثاء

أيا أبتاه مت أنا بيوم رحلت به إلى دار البقاء