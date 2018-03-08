أول رد من الفتيات اللاتي أختيرن للتدريب على المراقبة الجوية

علي القحطاني (صدى):

أكد عدد من الفتيات السعوديات اللاتي تم اختيارهن للتدرب على مهنة “مراقب جوي” ضمن برنامج ينتهي بالتوظيف، أنهن سعيدات لاختيارهن لهذا البرنامج الذي يعدّ أول برنامج من نوعه مخصص للفتيات.

وأكدن الفتيات أنه شيء جيد لهن أن يتم اختيارهن للعمل في هذه المهنة الحساسة التي تحتاج الكثير من الدقة، خاصة وأنه شيء جديد على الفتيات.

وأشرن إلى أن كونهن سيكن أول فتيات في السعودية يعملن في هذه الوظيفة سيكون دافعاً كبيراً لهن، معبرات عن ثقتهن أن يكون التدريب مثمراً والنتائج جيدة.

من جانبه، كشف أحد المدربين أن البرنامج تقدم له عدد كبير من الفتيات وصل إلى 200 متقدمة في مدينتي جدة والرياض، وتم اختيار أفضل 12 من بينهن، مبيناً أن هذه المهنة من أكثر المهن الحساسة في العالم، وهو ما يفسر اختيار هذا العدد فقط من بين المئات من المتقدمات.