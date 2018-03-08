بالفيديو..” المفتي ” يوضح كيفية التعامل مع متشددي الفكر

علي القحطاني (صدى):

أكد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن أفضل طريقة للتعامل مع الشباب المتشدد والمتسلط، من الذين لديهم أفكار لا تناسب الدين والمجتمع، هي أن نجادلهم بالتي هي أحسن.

وأوضح المفتي في برنامج ” فتاوى ” ، أنه يجب أن ننظر ما عندهم من شُبه، ونزيلها، ونبيّن لهم فسادها، قائلا : ” : نسمع ما عنده من شُبه، ثم نناقشه حولها، ونبيّن فسادها وأخطارها وأضرارها وخطرها وشرها “.

جاء ذلك ردًا على سؤال عن كيفية التعامل مع بعض الشباب الذين عندما تحاورهم في بعض الأمور تجد لديهم التشدد والتسلط، ويقولون قال الشيخ الفلاني، وغير ذلك، وعندهم نوع من الأفكار التي لا تناسب لا الدين ولا المجتمع.