مبادرة لتزويد السعوديات بالمهارات الوظيفية

علي العنزي(صدى):

أطلقت المنظمة الدولية للشباب، و” جي بي مورجان “، و” هيلتون ” مع المؤسسة الاجتماعية ” ألف خير”، مبادرة جديدة لإعداد الشابات السعوديات الباحثات عن العمل ،وتزويدهن بالمهارات الوظيفية اللازمة في قطاعات التجزئة والضيافة وغيرها.

وسيتم من خلال المبادرة تقديم تدريب ” الاستعداد للعمل ” من خلال استخدام منهاج جواز السفر للنجاح Passport to Success، الذي تقدمه “المنظمة الدولية للشباب”.

وتشمل المهارات المكتسبة من الجلسات التفاعلية خلال التدريب ومهارة إدارة الوقت وحل المشاكل بما يساعد الشابات خلال حياتهن المهنية والخاصة.

كما سيتم منح المشاركات وظائف عملية، بالتعاون مع أصحاب العمل من قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة ،حيث ستحصل المشاركات على تدريب فني تتراوح مدته من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على وظائف محددة بالإضافة إلى التوجيه المهني على رأس العمل.