5 خطوات لتربية طفل سعيد يتمتع بصحة جيدة

أماني الغامدي(صدى):

لا ترتبط تربية طفل سعيد يتمتع بصحة جيدة دائماً بالمدارس ذات التكلفة الباهظة، حيث هناك مجموعة من القواعد التربوية التي تساعد على رسم مسار سعيد لمرحلة الطفولة.

لا تدع طفلك يذهب إلى المدرسة من دون تناول الإفطار حتى إذا كان الموعد مبكراً جداً. أعطه مكسرات، أو عصير سموثي. ولا تضع وجبة المدرسة في علبة بلاستيكية، ضع وجبته في علبة من المعدن، وأعطه زجاجة ماء غير بلاستيكية مصنوعة من مواد صحية.

احرص على أن يتناول طفلك حصتين من الخضروات وحصتين أو 3 من الفاكهة كل يوم.

رسّخ فكرة أن الخروج من البيت للتنزه لا يعني المطاعم، ليكون مرتبطاً بالحدائق والشواطئ والأماكن العامة المفتوحة والتي تمتاز بتصميمات جميلة. وابذل جهدك لتتجنّب الأكلات السريعة والوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

اضبط عدد ساعات مشاهدة الشاشة بحيث لا يتجاوز ساعتين يومياً، والأفضل أن يكون 30 دقيقة في اليوم. ووفّر له فرصة اللعب الحر والنشاط البدني واكتساب الهوايات.

عانق الطفل كثيرًا، وامتدحه عندما يقوم بعمل صائب، واحرص على أن تكون المكافأة إيجابية، وأن يكون العقاب أيضاً إيجابياً لا يتضمن الضرب أو الإهانة، وإنما الاستبعاد من الغرفة، أو المساعدة في الأعمال المنزلية.