بازل يهزم السيتي بثنائية في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي بازل السويسري من تحقيق الفوز على نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي ، خلال لقاء اليوم ، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بهدفين مقابل هدف .

وسدد هدف بازل الأول اللاعب محمد اليونسي في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول ، ليسدد مايكل لانج هدف الفوز للفريقه في الدقيقة الـ 71 من الشوط الثاني .

وسجل هدف السيتي الوحيد ، اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط الأول ، ليوقع بذلك هدفه الـ 100 لمانشستر سيتي .

ويتصدر الفريق الإنجليزي مجموعته ، بـ 15 نقطة في رصيده ، بينما يحتل السويسري بازل المركز الثاني برصيد 12 نقطة في مجموعته ، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد .