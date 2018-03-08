مجلس الجامعة العربية يجدد إدانته لتوغل القوات التركية في العراق

القاهرة(صدى):

جدد مجلس جامعة الدول العربية، إدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بحسب قواتها فوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي.

ودعا المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته الـ 149على مستوى وزراء الخارجية اليوم برئاسة المملكة الدول الأعضاء، الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأعاد المجلس التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب.