بدء القبول على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوفرة لديها على موقع وزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت 22 /6 / 1439 ولمدة 10 أيام .

وأفادت المديرية، أن الشروط والمؤهلات المطلوبة لرتبة جندي تتمثل في حصول المتقدم على الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولرتبة جندي أول حصول المتقدم على دبلوم سنه معتمد بعد الثانوية العامة، ولرتبة عريف حصول المتقدم على دبلوم سنتين معتمد بعد الثانوية العامة، ولرتبة وكيل رقب حصول المقدم على شهادة البكالوريوس تخصصات أدبية أو إدارية، ولرتبة رقيب حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس تخصصات علمية.

وأفادت المديرية، أنه على الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع على الرابط التالي ” اضغط هنـــــــــا ” للاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة .