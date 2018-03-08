خبير: الإفراط في تناول مكملات فيتامين ” دي ” قد يسبب الصداع

نورة الشهري (صدى):

يتكون 80 % من فيتامين ” دي ” في جسم الإنسان من خلال التعرض لأشعة الشمس، ولذلك يسمى بـ ” فيتامين أشعة الشمس ” لكن أشعة الشمس لا تشرق بصورة كافية في جميع أنحاء العالم. ومن هنا الحاجة لتناول مكملات فيتامين د.

وقالت أنتيه غال من المؤسسة الألمانية للصحة إنه يُنصح بتناول المكملات فقط عندما يتأكد الطبيب من أن جسم الشخص لا يمكنه تكوين فيتامين دي بصورة كافية.

وأضافت: والإفراط في تناول مكملات فيتامين ” دي ” قد يسبب الصداع والتعب والغثيان والإسهال والقبض والعطش الكبير واختلال في ضربات القلب. والاستمرار بالإفراط في تناوله قد يسبب انهيار الأعصاب.

وقد تظهر هذه الأعراض الدالة على التسمم بعد تناول عدة حبات فقط من المكملات.