السجن 24 شهر لإيرانية نزعت حجابها علنًا‎

طهران(صدى):

أعلنت وزارة العدل الإيرانية، الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة 24 شهرًا بينها ثلاثة مع النفاذ على إيرانية نزعت حجابها علنًا احتجاجًا على فرض ارتدائه.

وأصدر المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، الحكم ولم يكشف عن هوية المرأة، مؤكدًا أنه سيستأنف الحكم.

وأكد المدعي العام أنه يرفض مثل هذا السلوك وأنه أعطى أوامر بتوقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب حسب الأصول.