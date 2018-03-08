التوعية الصحية بألمانيا: أعراض الجرب تظهر بعد أسبوعين من الإصابة

برلين(صدى):

شدّد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا على ضرورة التوجه للطبيب على الفور حال الاشتباه في الإصابة بالجرب. وأوضح المركز أن أعراض المرض التي تتمثل في الشعور بالحرقة والحكة على الجلد تظهر تحديداً بعد أسبوعين إلى خمسة أسابيع من الإصابة بالعدوى.

وأكد المركز على ضرورة إطلاع المكان المتواجد به الشخص الذي يشتبه في إصابته بالجرب فور شعوره بذلك حيث ينتشر المرض عند الاتصال الجسدي المباشر، وخاصة بين أفراد العائلة أو بين الأطفال في حضانات الأطفال.

وأكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا على ضرورة أن يتجنب المريض أيضاً أي اتصال جسدي مباشر مع أشخاص آخرين. وأشار المركز إلى أن استخدام تلك المبيدات مرة إلى مرتين يقلل خطر انتقال العدوى.

وشدّد المركز على ضرورة غسل ملابس المريض وملابسه الداخلية وكذلك أغطية الأسرة الخاصة به مرة يوميا على درجة حرارة 60 على الأقل. وأشارت إلى أنه لابد من عدم استخدام الأثاث المنجد الذي كان قد لامس المريض لمدة يومين على الأقل، موضحة أن العث عادة ما يموت بعد ذلك.