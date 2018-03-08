نتائج مباريات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

تغلب فريق كارا برازافيل الكونغولي على ضيفه نادي اتحاد بن قردان التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في العاصمة الكونغولية برازافيل.

ويأتي ذلك ضمن إطار ذهاب الدور السادس عشر من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وستقام مباراة الإياب يوم 17 مارس الجاري بتونس.

وفي مباراة أخرى، تعادل اتحاد الجزائر مع مستضيفه نادي مانييما الكنغولي بنتيجة هدفين لكل منهما في لقاء جمع بينهما في مدينة بكندو الكنغولية في ذهاب الدور السادس عشر من نفس البطولة، وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد 18 مارس بالجزائر.