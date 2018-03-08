” الخضيري ” يحذر من إجراء التحليل الشامل

علي القحطاني (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف الدعايات التجارية لإجراء التحليل الشامل ، لما قد يشكله من قلق ووساوس للمريض .

وأشار ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى ضرورة استشارة طبيب مختص قبل إجراء الفحوصات والتحاليل ، قائلًا ” لا تخدعك دعايات تجارية لمايسمونه تحليل شامل،لا تعمل أي تحليل الا بطلب من طبيب ويحدد نوع التحليل،لاختلاف تفسيربعض القراءات تبعاً لعمر الشخص،وجنسه،وحالته الصحية،وتاريخه المرضي، والادوية التي يتناولهاوالوزن..الخ ، لذا فالتحليل الذي يسمونه شامل قد يسبب قلق للشخص ووساوس ويثيرتساؤلات اكثر ” .