  • الأربعاء 7

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الخضيري ” يحذر من إجراء التحليل الشامل

” الخضيري ” يحذر من إجراء التحليل الشامل

” الخضيري ” يحذر من إجراء التحليل الشامل
علي القحطاني (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف الدعايات التجارية لإجراء التحليل الشامل ، لما قد يشكله من قلق ووساوس للمريض .

وأشار ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى ضرورة استشارة طبيب مختص قبل إجراء الفحوصات والتحاليل ، قائلًا ” لا تخدعك دعايات تجارية لمايسمونه تحليل شامل،لا تعمل أي تحليل الا بطلب من طبيب ويحدد نوع التحليل،لاختلاف تفسيربعض القراءات تبعاً لعمر الشخص،وجنسه،وحالته الصحية،وتاريخه المرضي، والادوية التي يتناولهاوالوزن..الخ ، لذا فالتحليل الذي يسمونه شامل قد يسبب قلق للشخص ووساوس ويثيرتساؤلات اكثر ” .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *