الملحق الثقافي يستقبل  مسؤولي مؤسسة آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي (صدى):

في إطار تواصل الملحقية الثقافية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدائم مع أبنائها الطلبة والطالبات ورعايتها ، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة ، استقبل الملحق الثقافي الدكتور/ خالد بن عبد الله النامي اليوم الأربعاء الموافق 7/03/2018 بمكتبة ، الدكتورة/ منى شداد مدير مؤسسة آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة .

اطلع د.” النامي ” على سير العمليات التعليمية والعلاجية والتدريبية للطلاب والطالبات السعوديين والإمكانيات والخدمات المتوفرة لهم .

وتم مناقشة بعض الخطط المستقبلية التي تود الملحقية اضافتها ضمن الخطة الدراسية كما تم حث المؤسسة على التواصل مع الملحقية وابلاغها عن الحالات الخاصة من منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي لدمجهم في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وجعلهم فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع ، وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل ، وإتاحة الفرصة لتجعل منه إنساناً ناجحاً قادراً على منافسة الأصحاء في كافة المجالات.