بالفيديو.. منسوبي شرطة العرضيات يكرمون زملاءهم المتقاعدين

سعيد القرني(صدى):

في ليلة وفاء ومحبه وعطاء كرمت شرطة العرضيات منسوبيها المتقاعدين والمتميزينّ .

وذلك بالمركز الحضاري بمركز العرضية الجنوبيه بحضور سعادة محافظ العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف ورؤساء الدوائر الحكوميه وجمع من المواطنين وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة لسعادة قائد مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني ثم قصيدة للرقيب أحمد عوض العامري ثم القى محافظ العرضيات كلمه شكر فيها افراد الدوريات على المجهودات التي يقومون بها في المحافظه وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع والشهادات للمتقاعدين والمتميزين .