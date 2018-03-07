بالفيديو.. إهمال أحد محلات الأثاث كاد أن يودي بحياة عامل للخطر

حامد العمري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسقوط عامل من أعلى سيارة نقل بضاعة؛ بسبب الإهمال والتساهل في تأمين النقل على الوجه الأمثل.

وظهر خلال المقطع، أحد العمال يركب بصندوق سيارة ، بجوار عفش يتم نقله، إلا أن إحدى قطع الأثاث وقعت من السيارة، وتبعها سقوط العامل، وسقوط قطعة أخرى من الأثاث كادت تودي بحياة العامل.

وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية باتخاذ اللازم حيال هذا التساهل والإهمال الذي كاد يودي بحياة العامل، خاصة أن تأمين وربط البضاعة، ومنها قطع الأثاث على سبيل المثال، لا يتطلب أي جهد أو تكلفة.