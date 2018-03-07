ناقد سينمائي: المملكة بحاجة إلى نادٍ للسينما بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قال الناقد السينمائي فهد اليحيى، إن هناك أفلامًا سعودية جاهزة الآن للعرض مثل فيلم “ وُلد ملكًا ” عن حياة الملك فيصل، و ” حراشيف ” لشهد أمين، وستكون هناك أفلام سعودية مختلفة مع أفلام من بوليوود وهوليوود.

وأضاف اليحيى في حواره ببرنامج “ يا هلا ” على قناة روتانا خليجية أن دولًا تتأخر في الوصول إلى يوتيوب لمدة 4 أو 5 سنوات، والتلفزيون السعودي قام بخطوة جيدة هي عرض الأفلام السعودية الجديدة، موضحًا أن في كل الدول عدا أمريكا وبريطانيا لم تتقدم صناعة السينما دون دعم حكومي ومساندة المنتجين.

وأكد على ضرورة تشجيع الشركات السينمائية العالمية على التصوير في المملكة لنحتك بهم ونستفيد من تجربتهم، مضيفًا أن معظم دول العالم بها “ نوادٍ للسينما ” ، وأن المملكة بحاجة إلى نادٍ للسينما بالرياض.