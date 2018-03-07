سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي موظفين بمجلس الشيوخ الامريكي

سعيد العجل(صدى):

التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بموظفين اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والإنساني في اليمن والنتائج التي حققتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والدور الإيراني التدميري في اليمن ودعمها للميليشيات بالصواريخ والأسلحة النوعية والخبراء.