بالفيديو.. هيئة الموانئ توضح كيفية تقليل بقاء الحاوية في الميناء

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للموانئ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” , تغريدة عن كيفية تقليل مدة بقاء الحاوية بالميناء عن طريق عدة خطوات, مشيرة إلى أن الخطوة الأولى هي تقديم اوراقك إلكترونياً, وإنجاز إجراءات الدفع من قبل وصول الحاوية.

وأضافت الهيئة من خلال الفيديو أن الخطوة الثانية تأتي بعد وصول الحاوية عند التفتيش, حيث يقوم صاحب الحاوية بتجهيز كلا من ” المتطلبات- والاوراق-والفواتير- واذن التسليم ” .

مشيراً إلى إن هذه الخطوات سوف تساعدك في إستلام حاويتك, وتضمن أيضاً بقاء الحاوية في الميناء اقل من 3 ايام .