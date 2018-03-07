مسؤول بشركة الكهرباء: نبحث عن وظائف للمفصولين بالمقاولين

عادل الحربي (صدى):

أكد حمود الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بشركة الكهرباء ، إن الموظفين ممن تم الاستغناء عنهم ، كان ذلك بسبب طبيعة عقودهم المؤقتة ، وانتهاء المدة المحددة لها .

وأشار ” الغبيني ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن الشركة تعمل حاليًا تقديرًا منها على جهد إضافي وغير معلن ، بالبحث عن فرص عمل جديدة للموظفين في شركة المقاولين .

وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بشركة الكهرباء ، أن الشركة ليست ملزمة بالتثبيت ، وفقًا لطبيعة العقود ، مضيفًا ” لدينا 37 ألف موظف وفيه مجموعة صغيرة من الموظفين عقودهم تختلف عن المثبتين ” .