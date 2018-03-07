بالفيديو.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعما يقدم الأرز بالصراصير

محمد بن طحيطح(صدى):

تفاعلت بلدية خميس مشيط، اليوم الأربعاء، مع مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تناوله لوجبة العشاء اكتشف وجود وجود حشرات ” صراصير ” في الأرز، وقامت بإغلاق المطعم.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر سعيد آل خويلد، إنه تم مباشرة المطعم بعد تداول مقطع فيديو يبين وجود حشرات ” صراصير ” مع الأرز بعد الطبخ.

وأكد المتحدث، أن الفرقة الرقابية قامت علي الفور بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المطعم فور التأكد من صحة الفيديو، كما اكشفت وجود عدد من المخالفات.