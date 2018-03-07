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بالفيديو.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعما يقدم الأرز بالصراصير

بالفيديو.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعما يقدم الأرز بالصراصير
محمد بن طحيطح(صدى):

تفاعلت بلدية خميس مشيط، اليوم الأربعاء، مع مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تناوله لوجبة العشاء اكتشف وجود وجود حشرات ” صراصير ” في الأرز، وقامت بإغلاق المطعم.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر سعيد آل خويلد، إنه تم مباشرة المطعم بعد تداول مقطع فيديو يبين وجود حشرات ” صراصير ” مع الأرز بعد الطبخ.

وأكد المتحدث، أن الفرقة الرقابية قامت علي الفور بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المطعم فور التأكد من صحة الفيديو، كما اكشفت وجود عدد من المخالفات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله المستعان انتظرو خمس سنوات ندور الجراد والصراصير لا تستعجلو جايه رؤيه حلمت فيها
بتشقنا شق وهذي من اول سنه باقي ١٤
اكثرو الأستغفار والدعاء بالقب

[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله بكفينا شر العمالة الفاسده وبلاويهم ,, آمين ,,

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