بالفيديو.. بلدية خميس مشيط تغلق مطعما يقدم الأرز بالصراصير
تفاعلت بلدية خميس مشيط، اليوم الأربعاء، مع مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تناوله لوجبة العشاء اكتشف وجود وجود حشرات ” صراصير ” في الأرز، وقامت بإغلاق المطعم.
وقال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر سعيد آل خويلد، إنه تم مباشرة المطعم بعد تداول مقطع فيديو يبين وجود حشرات ” صراصير ” مع الأرز بعد الطبخ.
وأكد المتحدث، أن الفرقة الرقابية قامت علي الفور بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المطعم فور التأكد من صحة الفيديو، كما اكشفت وجود عدد من المخالفات.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله المستعان انتظرو خمس سنوات ندور الجراد والصراصير لا تستعجلو جايه رؤيه حلمت فيها
بتشقنا شق وهذي من اول سنه باقي ١٤
اكثرو الأستغفار والدعاء بالقب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله بكفينا شر العمالة الفاسده وبلاويهم ,, آمين ,,