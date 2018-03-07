بالصور.. أب يكافئ ابنته بكرنفال احتفالي مميز لتخرجها

تركي السالم(صدى):

فاجئ الأب جمال الدين الشبيلي ابنته ابتهال أمام باب كليتها بالهدايا والورود وجهز لها سيارة مزينة وزف ابنته الخريجة للمنزل حيث كان في استقبالها أفراد الأسرة بهديا النجاح والتفوق في يوم تخرجها من كلية العلوم والآداب الإنسانية بجامعة جازان تخصص لغة انجليزية مع مرتبة الشرف الأولى وذلك نظير اجتهادها وتخرجها.

وعبرت ابتهال المتخرجةعن سعادتها الغامرة بمشاركة أهلها لها هذه الفرحة وإحتفائهم بها بهذه الطريقة التي أدخلت السرور والفرح على قلبها.