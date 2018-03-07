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محامي يكشف الوضع القانوني لموظفي شركة الكهرباء المفصولين

محامي يكشف الوضع القانوني لموظفي شركة الكهرباء المفصولين
علي القحطاني (صدى):

أكد المحامي محمد المري ، إن قرار فصل الموظفين من شركة الكهرباء ، أشار إلى عدم الرغبة في تجديد العقود محددة المدة ، على الرغم من أن العقود لم تكن محددة المدة وقابلة للتجديد سنويًا .

وأشار ” المري ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه قام برصد 7 عقود لموظفين مختلفين ، وقام بمقارنتها مع قرار الفصل ، ليتضح أن عقود الموظفين تم تجديدها باستمرار ، وهو ما يحولها تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة حتى لو كانت محددة من قبل .

وأوضح المحامي ، أن العقود لو لم تشير لتحولها إلى مدة غير محددة ، فيتم تحويلها بقوة القانون في حال عمل الموظف لمدة 24 شهرًا ، استنادًا لبنود نظام العمل ، لافتًا إلى أن الفصل يحق للشركة في حال كانت العقود محددة المدة وهو ما يجعل أمر الفصل معيبًا وخاطئاً .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ,,

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون في عونهم.

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