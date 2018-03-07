” الجبير ” ونظيره البريطاني يؤكدان سعيهما لردع الإرهاب في اليمن

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ، إن زيارة ولي العهد إلى بريطانيا ، أسفرت عن بحث العديد من الملفات ، ومناقشة كافة التحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة .

وأشار ” الجبير ” إلى انطلاق شراكة سعودية بريطانية منذ اليوم ، لتتعاون الجهات الحكومية في البلدين فيما بينها ، في كافة المجالات ، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع بريطانيا بما يحقق رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف لإعادة هيكلة شاملة .

وأوضح أن السعودية تحرص دائمًا على دعم العملية الانتقالية والحوار السياسي في اليمن ، حيث أن الحرب التي تشتعل هناك فرضت على المملكة ولم تقم باختيارها ، مضيفًا ” ميليشيا الحوثي ضربت عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسي ” .

ولفت وزير الخارجية ، إلى أن السعودية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحرب ، خاصةً بعدما أطلقت ميليشيا الحوثي الصواريخ تجاه مناطق آهلة بالسكان في اليمن والسعودية ، منوهًا أنه تم عقد اتفاق مع بريطانيا على ردع إيران ، ووقف دعمها للإرهاب في المنطقة العربية .

وفي سياق متصل ، لفت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ، إلى عقد اتفاق سعودي بريطاني ، لمراقبة خطوط الملاحة ، وذلك تمهيدًا لفتح الموانئ اليمنية .

وأشار ” جونسون ” إلى أن بريطانيا تسعى لعقد اجتماع أممي ، للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن ، لافتًا إلى أن كافة الأطراف تتفهم سعي السعودية لحماية حدودها .

وأضاف وزير الخارجية البريطاني ، أن السعودية شكلت تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن ، في الوقت الذي تلعب فيه إيران دورًا تخريبيًا وخطرًا داخل اليمن ، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية .