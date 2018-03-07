الشؤون الإسلامية والتعليم ينتهيان من اختبارات القرآن بسجن الحائر لهذا الشهر

سعيد العجل(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم بتمكين نزلاء السجون من حفظ القرآن الكريم ومنح العفو على ذلك لمن اجتاز وبمتابعة من مدير السجون بمنطقة الرياض سعادة العميد علي بن محمد ال قوت أنهت اللجان المشكلة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم اختبارات القرآن الكريم لهذا الشهر جمادة الأخرة في الإدارة العامة لسجن الحائر والتي أقيمت على مدى ثلاث أيام حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار ( ١٥١ ) نزيل اجتاز الاختبار منهم ( ١٤٥ ) نزيل بنسبة ٩٦%.

وبهذه المناسبة قال: سعادة العقيد سعد بن عبد العزيز السلوم بأن هذا مما يدل على اهتمام القيادة في هذه البلاد على صلاح النزلاء في السجون لأن القرآن الكريم من أهم طرق الإصلاح فهو الذي يهدي للتي هي أقوم .

وبين سعادته بأن إدارة السجن حريصة كل الحرص على إقامة الاختبارات بشكل شهري ليستفيد النزلاء من العفو المترتب على حفظ القرآن الكريم داخل السجن.