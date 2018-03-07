” ساما ” : يحق للعميل سداد التمويل دون كلفة الأجل
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.
قالت ” ساما ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد ” .
وتابعت: ” يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 8/11/2014 ” .
عبود[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 18 دقيقة
عارفين هذا الشي ياساما مو جديد ضحك على العميل.