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” ساما ” : يحق للعميل سداد التمويل دون كلفة الأجل

” ساما ” : يحق للعميل سداد التمويل دون كلفة الأجل
حمود العنزي (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أنه يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

قالت ” ساما ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد ” .

وتابعت: ” يجوز لجهة التمويل الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد وذلك للعقود المبرمة بعد تاريخ 8/11/2014 ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 18 دقيقة

عارفين هذا الشي ياساما مو جديد ضحك على العميل.

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