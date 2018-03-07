النصر يفوز على الشباب بهدف نظيف

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره الشباب ، خلال لقاء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بهدف نظيف دون رد .

وسجل هدف الفوز الوحيد للعالمي ، اللاعب جونيور كابانانجا ، في الدقيقة الـ 83 من نهاية الشوط الثاني .