النصر يفوز على الشباب بهدف نظيف
تمكن نادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره الشباب ، خلال لقاء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بهدف نظيف دون رد .
وسجل هدف الفوز الوحيد للعالمي ، اللاعب جونيور كابانانجا ، في الدقيقة الـ 83 من نهاية الشوط الثاني .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك للعالمي،والأمة النصراوية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين
حظ أوفر لليث ،وعشاقه ومحبينه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25892 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
أحبك يانصر والله أحبك 💛💛💛💛💛💛
رجب ضرغام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
من يحرم كشف المرأة وجهها وكفيها جاهل لا يفهم شيء في الدين
من يوجب إطالة اللحية الكثة يتبع دين الإخوان الإرهابيين وليس الدين الاسلامي المعتدل
حلق اللحية حلال للرجال في الشريعة الإسلامية