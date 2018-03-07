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النصر يفوز على الشباب بهدف نظيف

النصر يفوز على الشباب بهدف نظيف
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره الشباب ، خلال لقاء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 المؤجلة من بطولة دوري المحترفين ، بهدف نظيف دون رد .

وسجل هدف الفوز الوحيد للعالمي ، اللاعب جونيور كابانانجا ، في الدقيقة الـ 83 من نهاية الشوط الثاني .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين

مبروك للعالمي،والأمة النصراوية.

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين

حظ أوفر لليث ،وعشاقه ومحبينه.

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة

من يحرم كشف المرأة وجهها وكفيها جاهل لا يفهم شيء في الدين
من يوجب إطالة اللحية الكثة يتبع دين الإخوان الإرهابيين وليس الدين الاسلامي المعتدل
حلق اللحية حلال للرجال في الشريعة الإسلامية

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