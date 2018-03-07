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بالفيديو.. موظف يروي تفاصيل فصله من شركة الكهرباء

بالفيديو.. موظف يروي تفاصيل فصله من شركة الكهرباء
حمود العنزي (صدى):

أكد المواطن فهد بن طويرق ، أحد المفصولين تعسفيًا بشركة الكهرباء ، إنه كان يعمل موظفًا بعقد لمدة 4 سنوات داخل المؤسسة ، لافتًا إلى أنهم لم يكونوا من سكان الرياض ، وعلى الرغم من ذلك يأتون إلى العمل في مقر الشركة .

وأشار ” بن طويرق ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه يعول أسرة ولديه الكثير من الالتزامات والقروض ، مناشدًا المسؤولين بحل الأزمة التي تعد بسيطة .

وأوضح الموظف المفصول من الشركة ، أن العاملين فوجئوا بالفصل دون توجيه سابق إنذار ، قائلًا ” توجهت فور معرفتي بالفصل إلى الموارد البشرية بغرناطة ، وقالوا لي ليس لدينا ميزانية ” ، مضيفًا ” قلت لهم نحن من يأتي بالميزانية ، ونحن من يتحمل المشاكل والشقاء والتعب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون باالعون ,,

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