بالفيديو.. موظف يروي تفاصيل فصله من شركة الكهرباء

حمود العنزي (صدى):

أكد المواطن فهد بن طويرق ، أحد المفصولين تعسفيًا بشركة الكهرباء ، إنه كان يعمل موظفًا بعقد لمدة 4 سنوات داخل المؤسسة ، لافتًا إلى أنهم لم يكونوا من سكان الرياض ، وعلى الرغم من ذلك يأتون إلى العمل في مقر الشركة .

وأشار ” بن طويرق ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه يعول أسرة ولديه الكثير من الالتزامات والقروض ، مناشدًا المسؤولين بحل الأزمة التي تعد بسيطة .

وأوضح الموظف المفصول من الشركة ، أن العاملين فوجئوا بالفصل دون توجيه سابق إنذار ، قائلًا ” توجهت فور معرفتي بالفصل إلى الموارد البشرية بغرناطة ، وقالوا لي ليس لدينا ميزانية ” ، مضيفًا ” قلت لهم نحن من يأتي بالميزانية ، ونحن من يتحمل المشاكل والشقاء والتعب ” .