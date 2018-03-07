كريستيانو رونالدو‎ يتصدر قائمة هدافي أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث وصل عدد أهدافه إلى 12 هدفًا ؛ وذلك بعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وجاء في المرتبة الثانية لهدافي دوري أبطال أوروبا روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول بـ8 أهداف، بالتساوي مع وسام بن يدر نجم إشبيلية الإسباني، ثم كافاني الذي رفع صيده لـ7 أهداف بعد هدفه في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتساوى مع كافاني في عدد الأهداف المسجلة في الشامبيونزليج هذا الموسم، الثنائي المتألق في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا محمد صلاح نجم ليفربول، وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

ويحتل البرازيلي نيما ردا سليفا المركز السابع في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 6 أهداف، وكان يأمل زيادة حصته التهديفية في الشامبيونزليج خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الإصابة منعته من المشاركة، في الوقت الذي استغل كريستيانو رونالدو الفرصة وانفرد بالصدارة.