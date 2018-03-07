بالفيديو.. مشهد مؤثر لإنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر ، وثقه ناشط في الدفاع المدني ، للحظة إنقاذ رضيعة بأعجوبة ، حيث تم سحبها من تحت الأنقاض في الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق .
ويتضح خلال الفيديو ، انتشال قوات الدفاع المدني في سوريا ، للطفلة ، من تحت حطام بناية تعرضت للقصف على يد قوات النظام السوري ، ليسارع المنقذ بنقلها إلى المركز الطبي لإنقاذ حياتها ، بعدما اتضح أن وضع الطفلة كان حرجًا ، وهي مغطاه بالرمال .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عطفك ورضاك ،ولطفك وهداك.اللهم آمين.