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بالفيديو.. مشهد مؤثر لإنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض

بالفيديو.. مشهد مؤثر لإنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض
دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر ، وثقه ناشط في الدفاع المدني ، للحظة إنقاذ رضيعة بأعجوبة ، حيث تم سحبها من تحت الأنقاض في الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق .

ويتضح خلال الفيديو ، انتشال قوات الدفاع المدني في سوريا ، للطفلة ، من تحت حطام بناية تعرضت للقصف على يد قوات النظام السوري ، ليسارع المنقذ بنقلها إلى المركز الطبي لإنقاذ حياتها ، بعدما اتضح أن وضع الطفلة كان حرجًا ، وهي مغطاه بالرمال .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم عطفك ورضاك ،ولطفك وهداك.اللهم آمين.

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