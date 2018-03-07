زيدان يكشف عن رغبته في ضم المحترف المصري محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة إسبانية، أن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، يرغب في ضم اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ولا يرغب في تعاقد النادي مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي خلال موسم انتقالات الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان يفضل التعاقد مع لاعب قادر على تغطية عدة مراكز، وذلك بعد أن ترددت أنبار عن رحيل جاريث بيل، وكريستيانو رونالدو.

ووفقًا للصحيفة، فإن نادي ريال مدريد يمكن أن يضع مبلغ 100 مليون يورو مقابل انتقال محمد صلاح.