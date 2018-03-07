محافظ ظهران الجنوب ينقل تعازي القيادة لأسرة ” الوادعي “

أبها(صدى):

نقل محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، اليوم الأربعاء، تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد جندي أول عبدالله محمد مفرح آل المحضي الوادعي الذي استشهد في مركز الدائر بمنطقة جازان على الحد الجنوبي.

وقال القرقاح إن فقيد الوطن استشهد وهو يدافع عن حدود الوطن الغالي ،ضد ميليشيا البغي والعدوان والعمالة ، وأن هذا البطل وجميع المرابطين سطروا أروع البطولات التي سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب.

وأعرب والد الشهيد عن اعتزازه بشهادة ابنه دفاعًا عن الدين والوطن، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبناء هذا الوطن المعطاء.