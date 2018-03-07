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بالفيديو.. فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين يكشفها سلطان بن سحيم

بالفيديو.. فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين يكشفها سلطان بن سحيم
طلال الضوي(صدى):

كشف الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، عن فضيحة جديدة لحمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق ، لافتًا إلى أنه سار على نهج حمد بن خليفة أمير قطر السابق ، وشذ عنه أكثر .

وأشار ” بن سحيم ” إلى أنه عندما كان الشيخ خليفة في الإمارات ، طالب حمد بن جاسم من رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان ، أن يسلمه له ، ليضعه في حمام الطائرة ويغلق عليه .

ووجه رئيس المعارضة القطرية ، ردًا على مطلب رئيس الوزراء ورئيس خارجية قطر السابق من الإمارات ، قائلًا ” أقسم بالله حسابك عسير وحتى الحمام أشرف من إني أضعك به ” .

ولفت الشيخ سلطان بن سحيم ، إلى أن اغتيال والده الشيخ سحيم ، جاء لأنه كان بارًا للشيخ خليفة ومخلصًا له ، وهو ما كان عائقًا لمخططات حمد بن خليفة ، الذي قرر التخلص منه .


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