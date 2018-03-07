شرطة الرياض تنفي شائعة اختطاف طفلة

سعيد العجل(صدى):

نفت شرطة منطقة الرياض صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض طفلة تبلغ من العمر (٨) أعوام للاختطاف من أمام منزل ذويها بأحد الأحياء غرب العاصمة الرياض.

وترغب بإيضاح أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد الموافق ١٦-٦-١٤٣٩هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من مواطن (٦٥) عام مفيدا عن فقدانه لابنته(البالغة من العمر ثمانية أعوام ).

وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنية مهاما بالبحث والتقصي حيث تبين في وقت لاحق من نفس اليوم أن الطفلة لم تكن مفقودة ومتواجدة في غرفة بمنزل ذويها نائمة وبحالة صحية جيدة.

وأكدت شرطة الرياض على ضرورة البعد عن تداول الشائعات والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية الموثوقة.