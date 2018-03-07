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العرفج: شروط التعيين في الجامعات تعجيزية

العرفج: شروط التعيين في الجامعات تعجيزية
علي القحطاني(صدى):

قال أحمد العرفج عامل المعرفة، أن شروط التعيين في الجامعات تعجيزية، والمتعاقد يؤدي الكثير من خدمات الظل، مشيراً إلى إن ميل الجامعات للأجانب أكبر.

كما طالب ” العرفج ” خلال مشاركته اليوم في برنامج ” يا هلا ” ، بفتح باب التحقيق في إتجاه قيادات الجامعات، بخصوص توظيف الأقارب.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3492 ] نشر منذ 3 ساعات

كنت احترمو كثيرررر… بس لمن تعمقت فيه وفي افكاره ومبادئه بطلت احترمو ولااتابعو ولااسمع اي شي يقوله 😕

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