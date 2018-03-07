العرفج: شروط التعيين في الجامعات تعجيزية

علي القحطاني(صدى):

قال أحمد العرفج عامل المعرفة، أن شروط التعيين في الجامعات تعجيزية، والمتعاقد يؤدي الكثير من خدمات الظل، مشيراً إلى إن ميل الجامعات للأجانب أكبر.

كما طالب ” العرفج ” خلال مشاركته اليوم في برنامج ” يا هلا ” ، بفتح باب التحقيق في إتجاه قيادات الجامعات، بخصوص توظيف الأقارب.