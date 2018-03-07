العرفج: شروط التعيين في الجامعات تعجيزية
قال أحمد العرفج عامل المعرفة، أن شروط التعيين في الجامعات تعجيزية، والمتعاقد يؤدي الكثير من خدمات الظل، مشيراً إلى إن ميل الجامعات للأجانب أكبر.
كما طالب ” العرفج ” خلال مشاركته اليوم في برنامج ” يا هلا ” ، بفتح باب التحقيق في إتجاه قيادات الجامعات، بخصوص توظيف الأقارب.
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6442 ] نشر منذ 3 ساعات
البقره الضاحكه
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6442 ] نشر منذ 3 ساعات
يخلق من الشبه 40
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3492 ] نشر منذ 3 ساعات
كنت احترمو كثيرررر… بس لمن تعمقت فيه وفي افكاره ومبادئه بطلت احترمو ولااتابعو ولااسمع اي شي يقوله 😕