إيران تسير على خطى المملكة في الملاعب ومكافحة الفساد

ماجد محمد(صدى):

تسعى إيران جاهدة لمكافحة الفساد في كافة المجالات، اقتداءاً بإنجازات المملكة في هذا المجال عبر حملاتها المستمرة ، وهذا ما اتضح بعدما قطع الرئيس الإيراني حسن روحاني ، وعدًا لرئيس الفيفا أن تسمح بلاده بدخول النساء إلى الملاعب على الفور .

وعلى جانب آخر ، تعالت أصوات الإيرانيين ، مطالبة بمكافحة الفساد ، والعودة لإصلاح البلاد ، حيث انعكس ذلك على مشروع لائحة تحت مسمى ” استعادة الأموال اللاشرعية من المسؤولين ” ، بتوقيع 166 نائبًا من أصل 290 بمجلس الشورى الإيراني الذي عقد للمرة الأولى في تاريخ النظام الإيراني منذ 4 عقود .

وأجرت وسائل إعلام إيرانية ، مقابلات مع المسؤولين والمواطنين الإيرانيين الذين أبدوا دعمهم للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها إيران مؤخرًا ، حيث خصصت مساحة كبيرة لهذا الشأن .