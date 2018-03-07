إيران تسير على خطى المملكة في الملاعب ومكافحة الفساد
تسعى إيران جاهدة لمكافحة الفساد في كافة المجالات، اقتداءاً بإنجازات المملكة في هذا المجال عبر حملاتها المستمرة ، وهذا ما اتضح بعدما قطع الرئيس الإيراني حسن روحاني ، وعدًا لرئيس الفيفا أن تسمح بلاده بدخول النساء إلى الملاعب على الفور .
وعلى جانب آخر ، تعالت أصوات الإيرانيين ، مطالبة بمكافحة الفساد ، والعودة لإصلاح البلاد ، حيث انعكس ذلك على مشروع لائحة تحت مسمى ” استعادة الأموال اللاشرعية من المسؤولين ” ، بتوقيع 166 نائبًا من أصل 290 بمجلس الشورى الإيراني الذي عقد للمرة الأولى في تاريخ النظام الإيراني منذ 4 عقود .
وأجرت وسائل إعلام إيرانية ، مقابلات مع المسؤولين والمواطنين الإيرانيين الذين أبدوا دعمهم للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها إيران مؤخرًا ، حيث خصصت مساحة كبيرة لهذا الشأن .
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6442 ] نشر منذ 3 ساعات
يعالجون الفساد وهم أساس البلاء والفساد والانحراف والانحلال الاخلاقي
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد مادمروا الدول العربيه ولاازالوا يتكلموا عن الفساد
انتم اصل الفساد
ضيعتوا العرب وشباب العرب بأفكاركم الهدامه ودعمهم للارهاب