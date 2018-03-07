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إيران تسير على خطى المملكة في الملاعب ومكافحة الفساد

إيران تسير على خطى المملكة في الملاعب ومكافحة الفساد
ماجد محمد(صدى):

تسعى إيران جاهدة لمكافحة الفساد في كافة المجالات، اقتداءاً بإنجازات المملكة في هذا المجال عبر حملاتها المستمرة ، وهذا ما اتضح بعدما قطع الرئيس الإيراني حسن روحاني ، وعدًا لرئيس الفيفا أن تسمح بلاده بدخول النساء إلى الملاعب على الفور .

وعلى جانب آخر ، تعالت أصوات الإيرانيين ، مطالبة بمكافحة الفساد ، والعودة لإصلاح البلاد ، حيث انعكس ذلك على مشروع لائحة تحت مسمى ” استعادة الأموال اللاشرعية من المسؤولين ” ، بتوقيع 166 نائبًا من أصل 290 بمجلس الشورى الإيراني الذي عقد للمرة الأولى في تاريخ النظام الإيراني منذ 4 عقود .

وأجرت وسائل إعلام إيرانية ، مقابلات مع المسؤولين والمواطنين الإيرانيين الذين أبدوا دعمهم للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها إيران مؤخرًا ، حيث خصصت مساحة كبيرة لهذا الشأن .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد مادمروا الدول العربيه ولاازالوا يتكلموا عن الفساد
انتم اصل الفساد
ضيعتوا العرب وشباب العرب بأفكاركم الهدامه ودعمهم للارهاب

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