بالصور.. ختام الأنشطة التعليمية والثقافية النصف سنوية بسجون جازان

أحمد مسملي(صدى):

رعى مدير السجون بمنطقة جازان العميد سعد بن سعيد آل مريط ، على مسرح شعبة ” التوجيه الفكري والمعنوي ” بالإدارة العامة لسجن جازان ، هذا اليوم ختام الأنشطة التعليمية والثقافية النصف سنوية وتكريم أول دفعة من خريجي الجامعة لهذا العام ١٤٣٩ هـ. كان ذلك بحضور الدكتور محمد الأمين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة والأستاذ علي بن موسى زعلة رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)، والمهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور قاسم الحربي ممثل جامعة جازان .

حيث استهل مدير الإدارة العامة لسجن جازان المقدم علي بن حسن مصلوف الحفل بكلمة قال فيها أن المنتسبين بالجامعة لهذا العام بلغ عددهم (28) نزيلاً . وأضاف أن الأنشطة الدعوية التي أقيمت منذ بداية العام بلغ عددها (625) نشاطاً دعوياً اعتمدت في رسائلها على إعادة النزلاء الى جادة الصواب، كما أشاد بالجهود التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ممثلة بالمعهد الثانوي الصناعي بالإدارة العامة لسجن جازان .

من جهته ثمن مدير سجون المنطقة العميد سعد بن سعيد آل مريط جهود الجهات المشاركة وأشاد بدورها في دعم العملية الاصلاحية التي تهدف إلى تأهيل النزلاء بالشكل العلمي .

وفي ختام الحفل قدمت لجنة (تراحم) عددا من الهدايا للخريجين من جامعة جازان ومن المعهد الثانوي الصناعي، وكذلك المتميزين من النزلاء في التخصصات الاخرى .

