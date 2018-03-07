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بالفيديو.. قصة فتاة لبنانية تشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. قصة فتاة لبنانية تشعل مواقع التواصل
بيروت(صدى):

اشعلت فتاة لبنانية تٌدعى ” رواء ” مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية وروايتها لقصتها التي تقشعر لها الأبدان، حيث تحدثت عن زواجها في سن الحادية عشر وانجابها طفل قبل طلاقها ثم انجاب طفلين من علاقات غير شرعية .

وقالت رواء خلال البرنامج، زوجتني جدّتي بعمر الـ 11 سنة من شاب بعمر الـ 21 ، وتعرضت للضرب والتعنيف والآن لا أرى ابنتي.

وأشارت إلى أنها عاشت في الشارع بعد انفصالها عن الزوج الأول، وأقامت علاقة مع رجل آخر وأنجبت طفلاً منه .

وتابعت “ رواء ” : تعرّفت على شاب ثالث ووعدني بالزواج وأقام علاقة معي وحملت منه ولم يتزوّجني.

وطلبت رواء خلال البرنامج، مساعدة الجمعيات لتربية ابنها، وقالت: “ لا أريد أن أكمل حياتي مع أب طفلي الآتي لسبب لا أريد أن أصرّح عنه ” .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7636 ] نشر منذ 3 ساعات

الله المستعان ولايبلانا طفله واستغلوها الوحوش😣

[ عدد التعليقات: 8620 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحــــول ولاقـــــوة الابالله . خَـــلي بالِك لاتجيبــين تـــوم من ألرابــع .

[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر علينا ويحفظنا يارب والله المستعان بس

[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 3986 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 16311 ] نشر منذ 55 دقيقة

يالله 💔
الحمد لله الذي عافانا مما آبتلاها

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