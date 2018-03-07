بالفيديو.. قصة فتاة لبنانية تشعل مواقع التواصل

بيروت(صدى):

اشعلت فتاة لبنانية تٌدعى ” رواء ” مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية وروايتها لقصتها التي تقشعر لها الأبدان، حيث تحدثت عن زواجها في سن الحادية عشر وانجابها طفل قبل طلاقها ثم انجاب طفلين من علاقات غير شرعية .

وقالت رواء خلال البرنامج، زوجتني جدّتي بعمر الـ 11 سنة من شاب بعمر الـ 21 ، وتعرضت للضرب والتعنيف والآن لا أرى ابنتي.

وأشارت إلى أنها عاشت في الشارع بعد انفصالها عن الزوج الأول، وأقامت علاقة مع رجل آخر وأنجبت طفلاً منه .

وتابعت “ رواء ” : تعرّفت على شاب ثالث ووعدني بالزواج وأقام علاقة معي وحملت منه ولم يتزوّجني.

وطلبت رواء خلال البرنامج، مساعدة الجمعيات لتربية ابنها، وقالت: “ لا أريد أن أكمل حياتي مع أب طفلي الآتي لسبب لا أريد أن أصرّح عنه ” .