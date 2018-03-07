” كومان ” يستعد للقاء إنجلترا بإستدعاء 33 لاعباً

نواف السالم(صدى):

قام المدرب الجديد لمنتخب هولندا لكرة القدم ” رونالد كومان ” ، بإستدعاء 33 لاعباً للانضمام لتشكيلة مبدئية ستخوض مباراتين وديتين هذا الشهر أمام إنجلترا والبرتغال وتضمت التشكيلة لأول مرة “جاستن كلويفرت” نجل باتريك كلويفرت نجم منتخب هولندا السابق.

كما ضمت التشكيلة أيضاً لاعب الوسط ” هانس هاتيبور ” الذي يلعب في إيطاليا و ” رود فورمر ” من كلوب بروغ متصدر الدوري البلجيكي و ” ستيفن برهوين ” من إيندهوفن متصدر الدوري الهولندي إضافة إلى الثلاثي ماركو بيزوت وخوس تيل وفاوت فيخهورست من الكمار.

وكان اللاعب الشاب الذي يلعب بين صفوف أياكس أمستردام واحداً من 7 لاعبين استدعوا اليوم الأربعاء، لتمثيل هولندا للمرة الأولى تحت قيادة كومان الذي يجدد تشكيلته بعد أن تولى المهمة الشهر الماضي، إثر فشل هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو في روسيا.

وظل كومان محتفظاً بثقته في لاعب مانشستر يونايتد دالي بليند رغم قلة مشاركاته في الآونة الأخيرة، كما استدعي المدافع جيفري بروما بعد طول غياب بسبب الإصابة, وقام المدرب الجديد بجولة الأسبوع الماضي قبل إعلان تشكيلته, شملت أندية القمة في هولندا كما التقى مع آرين روبن وويسلي سنايدر .

وأعلن سنايدر اعتزال اللعب الدولي في مطلع هذا الأسبوع وهو القرار الذي اتخذه روبن العام الماضي, وتستضيف هولندا منتخب إنجلترا المتأهل إلى كأس العالم في مباراة ودية في أمستردام في 23 مارس بينما تلتقي البرتغال بعدها بثلاثة أيام في جنيف في سويسرا.