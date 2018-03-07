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مستشفى الجمش يُدشن فعاليات التوعية بسرطان القولون بمركز صحي نجخ

مستشفى الجمش يُدشن فعاليات التوعية بسرطان القولون بمركز صحي نجخ
سعيد العجل(صدى):

دشن مركز صحي نجخ التابع للقطاع الصحي بالجمش فعاليات شهر التوعية بسرطان القولون بحضور مدير مستشفى الرفايع بالجمش الأخصائي /عبدالله الحميدي .
اشتملت الفعاليات على محاضرة تثقيفية قدمتها الدكتورة عفاف وداعه طبيبة المركز، ومعرض تثقيف صحي للمراجعين حول سرطان القولون و طرق الوقاية و أهمية الكشف المبكر للمرض.
كما قام مدير المستشفى بجولة على جميع أقسام المركز الصحي ووقف على مبادرة المركز في تفعيل سياسات السلامة الدوائية بقسم الصيدلية بالمركز.


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