مستشفى الجمش يُدشن فعاليات التوعية بسرطان القولون بمركز صحي نجخ

سعيد العجل(صدى):

دشن مركز صحي نجخ التابع للقطاع الصحي بالجمش فعاليات شهر التوعية بسرطان القولون بحضور مدير مستشفى الرفايع بالجمش الأخصائي /عبدالله الحميدي .

اشتملت الفعاليات على محاضرة تثقيفية قدمتها الدكتورة عفاف وداعه طبيبة المركز، ومعرض تثقيف صحي للمراجعين حول سرطان القولون و طرق الوقاية و أهمية الكشف المبكر للمرض.

كما قام مدير المستشفى بجولة على جميع أقسام المركز الصحي ووقف على مبادرة المركز في تفعيل سياسات السلامة الدوائية بقسم الصيدلية بالمركز.