مقتل قيادي بالقاعدة وضبط أمير التنظيم جنوبي اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن قولت قوات الحزام الأمني وبدعم من التحالف العربي، تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة في عملية بمحافظة أبين جنوبي اليمن .

وأطلقت قوات الحزام الأمني وبدعم من التحالف عملية ” السيل الجارف ” لتطهير مديرية المحفد من مسلحي القاعدة ، كما القت القبض على أمير القاعدة في مديرية المحفـد صالح احمد علي لكرع.

فيما قتل نائب أمير القاعدة، ناصر محسن باصبرين؛ خلال العملية التي تستهدف المحفد وصولا الى المناطق الواصلة الى محافظة شبوة ، كما تم القبض على ثمانية اخرين من عناصر القاعدة اثر عملية المداهمة تلك.