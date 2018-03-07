بالفيديو.. سلطان بن سحيم يتهم حمد بن خليفة بقتل والده

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، إن والده قتل غدرًا ، لافتًا إلى أن هناك أدلة ووثائق تثبت ذلك .

وأشار ” بن سحيم ” خلال حواره لقناة العربية ، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أن مقتل والده مهد لانقلاب تنظيم الحمدين في قطر ، موجهًا اتهامه لحمد بن خليفة بقتل والده مسمومًا .