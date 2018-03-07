بالفيديو.. سلطان بن سحيم يتهم حمد بن خليفة بقتل والده
أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، إن والده قتل غدرًا ، لافتًا إلى أن هناك أدلة ووثائق تثبت ذلك .
وأشار ” بن سحيم ” خلال حواره لقناة العربية ، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أن مقتل والده مهد لانقلاب تنظيم الحمدين في قطر ، موجهًا اتهامه لحمد بن خليفة بقتل والده مسمومًا .
فيديو | سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة وراء قتل والدي بالسم
.#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه pic.twitter.com/B4kk5JmTDo
— تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) ٧ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 4 ساعات
اهل غدر وخيانه ,, عليهم من الله مايستحقون ,,