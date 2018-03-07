  • الأربعاء 7

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. سلطان بن سحيم يتهم حمد بن خليفة بقتل والده

بالفيديو.. سلطان بن سحيم يتهم حمد بن خليفة بقتل والده

بالفيديو.. سلطان بن سحيم يتهم حمد بن خليفة بقتل والده
طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، إن والده قتل غدرًا ، لافتًا إلى أن هناك أدلة ووثائق تثبت ذلك .

وأشار ” بن سحيم ” خلال حواره لقناة العربية ، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أن مقتل والده مهد لانقلاب تنظيم الحمدين في قطر ، موجهًا اتهامه لحمد بن خليفة بقتل والده مسمومًا .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43626 ] نشر منذ 4 ساعات

اهل غدر وخيانه ,, عليهم من الله مايستحقون ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *