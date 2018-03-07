بالصور.. نسوي الحماية الاجتماعية بالطائف يزور معرض الدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

نظم القسم النسوي بوحدة الحماية الاجتماعية بالطائف اليوم الأربعاء زيارة إلى معرض الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ( المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ) والمقام بجوري مول.

بهدف تعريف المستضافات بمهام الدفاع المدني ومسؤوليته الوطنية لحماية الأرواح والممتلكات، وقد استقبلنا من قبل رجال الدفاع المدني بكل ترحيب.

تم خلال الزيارة توضيح و شرح معدات وآليات الدفاع المدني وتوعية الأخوات عن مخاطر تجاهل تعليمات الدفاع المدني وإرشادات السلامه في المنزل والمدرسه ومايترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما تم تعليمهن كيفية استخدام بعض أدوات السلامه كطفايات الحريق، وبعد ذلك تم توزيع المطويات التوعويه.

وفي الختام شكرت وحدة الدفاع المدني إدارة وحدة الحماية الاجتماعية على الإستضافة.

