بالفيديو.. سلطان بن سحيم يؤكد قتل أمير قطر السابق للقذافي
أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، إن أمير قطر السابق حمد بن خليفة ، وجه أمرًا بقتل الرئيس الليبي معمر القذافي .
وأشار ” بن سحيم ” ، خلال حواره لقناة العربية ، إلى أن حمد بن خليفة كان المتسبب في قتل القذافي ، على الرغم من علاقتهما ، قائلًا ” هو لا يعرف شرف الأخوة والصداقة ، يعرف فقط الغدر والخيانة ” .
سلطان بن سحيم: أمير قطر السابق أمر بقتل القذافي#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربية pic.twitter.com/eJyo8vUBQT
— قناة العربية (@AlArabiya) ٧ مارس، ٢٠١٨
الخالدي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد الله راح طاغية القذافي
ان شاء الله دور على عميل ايران تميم