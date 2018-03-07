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بالفيديو.. سلطان بن سحيم يؤكد قتل أمير قطر السابق للقذافي

بالفيديو.. سلطان بن سحيم يؤكد قتل أمير قطر السابق للقذافي
طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ، رئيس المعارضة القطرية ، إن أمير قطر السابق حمد بن خليفة ، وجه أمرًا بقتل الرئيس الليبي معمر القذافي .

وأشار ” بن سحيم ” ، خلال حواره لقناة العربية ، إلى أن حمد بن خليفة كان المتسبب في قتل القذافي ، على الرغم من علاقتهما ، قائلًا ” هو لا يعرف شرف الأخوة والصداقة ، يعرف فقط الغدر والخيانة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد الله راح طاغية القذافي
ان شاء الله دور على عميل ايران تميم

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