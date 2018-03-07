بالصور.. قائد حرس الحدود بعسير يزور المصابين في مستشفى ظهران الجنوب

أبها(صدى):

زار قائد حرس الحدود بمنطقة عسير سعادة اللواء ركن سلطان سعود العنزي يرافقه قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب العقيد ناصر عبدالله القحطاني، مستشفى ظهران الجنوب العام مساء اليوم الاربعاء.

واطمئن فيها على حالات المصابين من ابطال الحد الجنوبي الذين يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفى.

واستقبله نائب مدير القطاع الصحي الاستاذ صالح محمد الوادعي واستمع الى شرح مفصل عن حالات المصابين من قبل الاطباء المشرفين على الحالات وتمنى لهم الشفاء العاجل.